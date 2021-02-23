Быстров: в «Спартаке» мы были любителями выпить пивка

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Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров рассказал об употреблении алкоголя во время профессиональной карьеры.
Быстров: в «Спартаке» мы были любителями выпить пивка
  • ©spartak.com

«Первый раз я алкоголь попробовал в 18 лет. С юношеской сборной России поехал в Португалию на квалификацию к чемпионату мира. Мы не вышли и вечером пошли с ребятами в бар», — сказал Быстров в интервью на YouTube-канале журналиста Василия Конова.

По словам бывшего полузащитника сборной России, в «Зените», такой традиции не было.

«Если мы шли, то уже после матча и выпивали не пиво, а виски. Когда я перешёл в «Спартак», мы были любителями выпить пивка. В самолёт можно было брать банку пива на человека», — рассказал он.

Ранее Быстров выразил готовность бесплатно выступать за «Тамбов».

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