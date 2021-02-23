Йоханнес Клебо отказался считать себя фаворитом ЧМ в Оберстдорфе

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо ответил на вопрос о фаворитах чемпионата мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе.

«Я не фаворит этого чемпионата мира. Для меня невероятно, что я приезжаю на ЧМ и не являюсь фаворитом даже на тренировках. Чувствую себя проигравшим в спринте, а на дистанции у нас есть несколько норвежцев и сильный русский», — приводит слова Клебо TV2.

Чемпионат мира по лыжным гонкам пройдёт с 25 февраля по 7 марта.

Ранее сообщалось, что Большунов простудился перед стартом ЧМ в Оберстдорфе.