Йоханнес Клебо отказался считать себя фаворитом ЧМ в Оберстдорфе
- © MATHIAS BERGELD via www.imago-images.de
- globallookpress.com
«Я не фаворит этого чемпионата мира. Для меня невероятно, что я приезжаю на ЧМ и не являюсь фаворитом даже на тренировках. Чувствую себя проигравшим в спринте, а на дистанции у нас есть несколько норвежцев и сильный русский», — приводит слова Клебо TV2.
Чемпионат мира по лыжным гонкам пройдёт с 25 февраля по 7 марта.
Ранее сообщалось, что Большунов простудился перед стартом ЧМ в Оберстдорфе.