Хоккеист «Рейнджерс» назвал Панарина отличным примером для подражания

Короткая ссылка
Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Райан Строум отреагировал на обвинения в адрес российского форварда команды Артемия Панарина в избиении 18-летней девушки в Риге в 2011 году.
Хоккеист «Рейнджерс» назвал Панарина отличным примером для подражания
  • Reuters

«Я не могу сказать слишком много, но он в надёжных руках. Он хороший человек, хороший товарищ по команде. Он был отличным образцом для подражания для меня и многих молодых парней», — цитирует Строума журналист Винс Меркольяно в своём Twitter.

Недавно бывший тренер подольского «Витязя» Андрей Назаров рассказал, как Панарин во время выступления за клуб в 2011 году избил 18-летнюю девушку в одном из отелей в Риге. После этого в «Рейнджерс» заявили, что игрок опровергает обвинения специалиста.

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ Панарин провёл 14 матчей и набрал 18 очков (пять шайб и 13 результативных передач).

Ранее источник сообщил, из-за чего Панарин поссорился с девушкой, в избиении которой он обвиняется.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить