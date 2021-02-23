Хоккеист «Рейнджерс» назвал Панарина отличным примером для подражания

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Райан Строум отреагировал на обвинения в адрес российского форварда команды Артемия Панарина в избиении 18-летней девушки в Риге в 2011 году.

«Я не могу сказать слишком много, но он в надёжных руках. Он хороший человек, хороший товарищ по команде. Он был отличным образцом для подражания для меня и многих молодых парней», — цитирует Строума журналист Винс Меркольяно в своём Twitter.

Недавно бывший тренер подольского «Витязя» Андрей Назаров рассказал, как Панарин во время выступления за клуб в 2011 году избил 18-летнюю девушку в одном из отелей в Риге. После этого в «Рейнджерс» заявили, что игрок опровергает обвинения специалиста.

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ Панарин провёл 14 матчей и набрал 18 очков (пять шайб и 13 результативных передач).

Ранее источник сообщил, из-за чего Панарин поссорился с девушкой, в избиении которой он обвиняется.