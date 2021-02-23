Источник сообщил, из-за чего Панарин поссорился с девушкой, в избиении которой он обвиняется

Стало известно, из-за чего российский хоккеист «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин поссорился в 2011 году в Риге с девушкой, в избиении которой он обвиняется.

Как сообщает «РБ Спорт», россиянин повздорил с посетительницей бара в отеле в Риге после того, как она отказалась с ним танцевать. Отмечается, что спортсмен потянулся к девушке, а она оттолкнула игрока, после чего он более решительно стал проявлять знаки внимания, после чего, возможно, имело место применение силы со стороны Панарина. При этом точно неизвестно, действительно ли Панарин бил девушку.

По информации источника, тогда на место инцидента приехала полиция, но быстро уехала, а помощь врачей никому не понадобилась и их не вызывали.

Недавно бывший тренер подольского «Витязя» Андрей Назаров рассказал, как Панарин во время выступления за клуб в 2011 году избил 18-летнюю девушку в одном из отелей в Риге. После этого в «Рейнджерс» заявили, что игрок опровергает обвинения специалиста.

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ Панарин провёл 14 матчей и набрал 18 очков (пять шайб и 13 результативных передач).

Ранее журналист из Латвии опроверг обвинения Назарова в адрес Панарина.