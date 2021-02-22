Журналист из Латвии опроверг обвинения Назарова в адрес Панарина

Латвийский журналист Айвис Калниньш отреагировал на обвинения тренера Андрея Назарова в адрес российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в избиении 18-летней девушки в Риге в 2011 году.

«Представитель отеля, а также несколько других источников сообщили мне, что такого инцидента не было. Один человек, с которым я разговаривал, ответил: «Нет, абсолютно нет. Если вы посмотрите на то, что сказал Назаров, и проведёте небольшое исследование, вы сразу увидите его ложь», — написал Калниньш в своём Twitter.

Недавно бывший тренер подольского «Витязя» Андрей Назаров рассказал, как Панарин во время выступления за клуб в 2011 году избил 18-летнюю девушку в одном из отелей в Риге. После этого в «Рейнджерс» заявили, что игрок опровергает обвинения специалиста.

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ Панарин провёл 14 матчей и набрал 18 очков (пять шайб и 13 результативных передач).

Ранее тренер «Рейнджерс» прокомментировал обвинения в адрес Панарина.