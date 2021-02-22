Тренер «Рейнджерс» прокомментировал обвинения в адрес Панарина

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Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн отреагировал на обвинения в адрес российского нападающего команды Артемия Панарина в избиении 18-летней девушки в Риге в 2011 году.
Тренер «Рейнджерс» прокомментировал обвинения в адрес Панарина
  • Reuters

«Он тот, о ком мы очень заботимся. Это выходит далеко за рамки хоккея. Мы здесь, чтобы поддержать его», — цитирует Куинна журналист Винс Меркольяно в своём Twitter.

Недавно бывший тренер подольского «Витязя» Андрей Назаров рассказал, как Панарин во время выступления за клуб в 2011 году избил 18-летнюю девушку в Риге. После этого в «Рейнджерс» заявили, что игрок опровергает обвинения специалиста.

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ Панарин провёл 14 матчей и набрал 18 очков (пять шайб и 13 результативных передач).

Ранее юрист объяснила, при каких условиях Панарин может подать на Назарова иск о клевете.

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