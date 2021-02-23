«Севилья» одержала шестую победу кряду в Примере

«Севилья» на выезде взяла верх над «Осасуной» в матче 24-го тура испанской футбольной Примеры.

Встреча прошла в Памплоне и завершилась в пользу гостей — 2:0.

В составе андалуссийского коллектива отличились Диего Карлос и Люк де Йонг.

Таким образом, подопечные Хулена Лопетеги одержали шесту победу подряд в Ла Лиге, набрали 48 очков и поднялись на третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Осасуна» (25) находится на 13 строчке.

Ранее сообщалось, что «Реал» победил «Вальядолид» и сократил отставание от «Атлетико» в Примере.