«Севилья» одержала шестую победу кряду в Примере

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«Севилья» на выезде взяла верх над «Осасуной» в матче 24-го тура испанской футбольной Примеры.
«Севилья» одержала шестую победу кряду в Примере
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Встреча прошла в Памплоне и завершилась в пользу гостей — 2:0.

В составе андалуссийского коллектива отличились Диего Карлос и Люк де Йонг.

Таким образом, подопечные Хулена Лопетеги одержали шесту победу подряд в Ла Лиге, набрали 48 очков и поднялись на третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Осасуна» (25) находится на 13 строчке.

Ранее сообщалось, что «Реал» победил «Вальядолид» и сократил отставание от «Атлетико» в Примере.

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