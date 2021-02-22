В Англии болельщики смогут вернуться на стадионы в мае

Короткая ссылка
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представил дорожную карту по возвращению болельщиков на спортивные арены.
В Англии болельщики смогут вернуться на стадионы в мае
  • Reuters

Как сообщает The Telegraph со ссылкой на слова Джонсона, ожидается, что фанаты уже смогут посещать матчи с 17 мая.

На мероприятия будут пускать до 10 тыс. зрителей. На стадионах с более низкой вместимостью будет действовать ограничение в 25% от общей вместимости арены.

Отмечается, что главным тестовым мероприятием станет финал Кубка Англии по футболу, который должен пройти 15 мая. В дальнейшем квота зрителей будет увеличиваться.

Ранее сообщалось, что Великобритания предложит УЕФА провести все матчи Евро-2020 у себя.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить