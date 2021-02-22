Врач сборной России по футболу высказался о возможных травмах при игре на морозе

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Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов рассказал, может ли игра на морозе увеличить риск получения травм.
Врач сборной России по футболу высказался о возможных травмах при игре на морозе
  • РИА Новости

«Исследований по травматичности не существует. В регламенте РФС чётко прописаны температурные минимумы, после которых решения об игре принимают непосредственно команды», — приводит слова Безуглова «Матч ТВ».

При этом он отметил, что нет ничего хорошего при игре в холодную погоду, так как абсолютно меняется даже механика при разминке перед матчем. Кроме того, врач отметил, что холод влияет на дыхательные пути спортсменов.

«Мы проводили опрос среди клубов РПЛ, и у нас по прошлому сезону ни у одной команды не было превышения нормы мышечных травм. Есть клубы, где случаев больше, чем обычно, но я бы не связывал это с какими-то особенностями сезона», — добавил Безуглов.

Из-за сильного мороза на 3 марта был перенесён матч 1/8 финала Кубка России по футболу между «Уфой» и екатеринбургским «Уралом».

Ранее сообщалось, что сборная России сохранила 39-е место в обновлённом рейтинге ФИФА.

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