Тренер «Сочи»: болельщики «Спартака» везде видят заговор

Тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин высказался о недовольстве болельщиков «Спартака» эпизодом с пенальти в прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) во время матча с южным клубом.

«Какой там пенальти?! Понсе бьёт, прокидывает, Заболотный играет этот мяч, а в него на полной скорости ещё и врезаются. Я понимаю, у «Спартака» огромная армия болельщиков, и это естественно, что они видят везде заговор и говорят, что их убивают. Но практика показывает, что это идёт как синусоида: где-то очки пришли, но где-то, наоборот, их отняли», — цитирует Бородина Sport24.

Он также признался, что не обращает внимание, когда слышит, что арбитры как-то помогают его команде. Тем не менее, по его мнению, в российском судействе существует проблема разной трактовки схожих эпизодов.

«Вы судейским корпусом приезжайте, всех соберите, покажите нарезки и скажите, что в этой ситуации мы будем ставить пенальти, в такой — удалять, в этой ситуации будет жёлтая, в этой — нет. Донесите это до всех команд, а потом в сезоне держите планку. Тогда все вопросы отпадут», — сказал Бородин.

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