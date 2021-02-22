Игроки второй команды «Зенита» спасли жизнь потерявшему сознание при пожаре человеку
- © Пресс-служба "Зенита-2"
Как сообщает пресс-служба клуба, во время пробежки на сборах в Турции игроки услышали крики около одного из подсобных помещений, где произошёл пожар. В итоге Жилов и Симдянкин вытащили потерявшего сознание человека из загоревшегося здания на воздух и вызвали скорую помощь, а Анула с помощью огнетушителя избавлялся от пламени.
Отмечается, что пострадавший пришёл в себя и сейчас его жизни ничего не угрожает.
Ранее тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин рассказал, как относится к мнению, что его команда является фарм-клубом «Зенита».