Игроки второй команды «Зенита» спасли жизнь потерявшему сознание при пожаре человеку

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Футболисты второй команды петербургского «Зенита» Ислам Жилов и Никита Симдянкин, а также тренер Луис Анула спасли жизнь потерявшему сознание во время пожара человеку в Турции.
Игроки второй команды «Зенита» спасли жизнь потерявшему сознание при пожаре человеку
  • © Пресс-служба "Зенита-2"

Как сообщает пресс-служба клуба, во время пробежки на сборах в Турции игроки услышали крики около одного из подсобных помещений, где произошёл пожар. В итоге Жилов и Симдянкин вытащили потерявшего сознание человека из загоревшегося здания на воздух и вызвали скорую помощь, а Анула с помощью огнетушителя избавлялся от пламени.

Отмечается, что пострадавший пришёл в себя и сейчас его жизни ничего не угрожает.

Ранее тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин рассказал, как относится к мнению, что его команда является фарм-клубом «Зенита».

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