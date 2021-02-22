Бородин заявил, что «Сочи» нельзя ассоциировать с «Зенитом»

Короткая ссылка
Тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин рассказал, как относится к мнению, что его команда является фарм-клубом санкт-петербургского «Зенита».
Бородин заявил, что «Сочи» нельзя ассоциировать с «Зенитом»
  • @pfcsochi
  • Twitter

«У нас ребята не в аренде, а на контрактах. Многие из них играли в «Ростове», если на то пошло. Но «Сочи» — отдельная структура. Нас нельзя ассоциировать с «Зенитом», тем более уже столько времени прошло. Ребята второй год за новую команду играют, а «Сочи» до сих пор фарм-клубом называют», — цитирует Бородина Sport24.

«Зенит», набравший 41 очко, после 19 туров возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги. «Сочи» находится на четвёртом месте с 33 очками в активе.

Ранее Бородин рассказал о прозвищах тренера «Спартака» Доменико Тедеско, с которым у него произошёл конфликт.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить