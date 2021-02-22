Бородин заявил, что «Сочи» нельзя ассоциировать с «Зенитом»

Тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин рассказал, как относится к мнению, что его команда является фарм-клубом санкт-петербургского «Зенита».

«У нас ребята не в аренде, а на контрактах. Многие из них играли в «Ростове», если на то пошло. Но «Сочи» — отдельная структура. Нас нельзя ассоциировать с «Зенитом», тем более уже столько времени прошло. Ребята второй год за новую команду играют, а «Сочи» до сих пор фарм-клубом называют», — цитирует Бородина Sport24.

«Зенит», набравший 41 очко, после 19 туров возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги. «Сочи» находится на четвёртом месте с 33 очками в активе.

Ранее Бородин рассказал о прозвищах тренера «Спартака» Доменико Тедеско, с которым у него произошёл конфликт.