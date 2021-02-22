Овечкин вышел на четвёртое место по победным голам в домашних матчах в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на четвёртое место по победным заброшенным шайбам в домашних матчах в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Об этом сообщает TSN Stats Centre.

В матче регулярного чемпионата с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:3) россиянин забросил победную шайбу. Теперь на его счету 63 решающих гола в домашних матчах. По этому показателю форвард вышел на четвёртое место в истории, повторив достижения Сергея Фёдорова и Теему Селянне.

Рекордсменом является Яромир Ягр с 72 победными шайбами в активе. Второе место занимает Ги Лефлёр (69), а тройку лучших замыкает Горди Хоу (67).

Ранее Овечкин прокомментировал победу над «Нью-Джерси».