Овечкин вышел на четвёртое место по победным голам в домашних матчах в НХЛ

Короткая ссылка
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на четвёртое место по победным заброшенным шайбам в домашних матчах в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Овечкин вышел на четвёртое место по победным голам в домашних матчах в НХЛ
  • Reuters

Об этом сообщает TSN Stats Centre.

В матче регулярного чемпионата с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:3) россиянин забросил победную шайбу. Теперь на его счету 63 решающих гола в домашних матчах. По этому показателю форвард вышел на четвёртое место в истории, повторив достижения Сергея Фёдорова и Теему Селянне.

Рекордсменом является Яромир Ягр с 72 победными шайбами в активе. Второе место занимает Ги Лефлёр (69), а тройку лучших замыкает Горди Хоу (67).

Ранее Овечкин прокомментировал победу над «Нью-Джерси».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить