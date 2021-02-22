Овечкин прокомментировал победу над «Нью-Джерси»

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Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» (4:3) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Овечкин прокомментировал победу над «Нью-Джерси»
  • Reuters
  • © Geoff Burke-USA TODAY Sports

«Думаю, мы все почувствовали себя хорошо, когда мы забросили шайбу в большинстве. Это было очень важно для нас, это как будто придало нам импульс. Как видите, в третьем периоде мы сыграли умно и ждали своего шанса. В нашей команде есть Оши, и он очень горяч», — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.

Россиянин отметился заброшенной шайбой в большинстве, которая стала для него шестой в 13 матчах нынешнего сезона и 712-й за карьеру.

Ранее сообщалось, что шайба Овечкина помогла «Вашингтону» победить «Нью-Джерси» в НХЛ.

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