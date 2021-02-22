Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» победить «Нью-Джерси» в НХЛ

Короткая ссылка
«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Вашингтоне, завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев льда.

Победу «Кэпиталз» принесли шайбы Джона Карлсона, Александра Овечкина и Ти Джея Оши, оформившего дубль. Евгений Кузнецов записал в свой актив голевую передачу. Дмитрий Орлов очков не набрал.

«Нью-Джерси» ответил шайбами Андреаса Юнссона, Джека Хьюза и Никиты Гусева, вышедшего на лёд впервые с 31 января. Дмитрий Куликов и Михаил Мальцев не отметились результативными действиями.

Ранее сообщалось, что пять очков Макдэвида помогли «Эдмонтону» разгромить «Калгари» в НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить