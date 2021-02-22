Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» победить «Нью-Джерси» в НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Вашингтоне, завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев льда.

Победу «Кэпиталз» принесли шайбы Джона Карлсона, Александра Овечкина и Ти Джея Оши, оформившего дубль. Евгений Кузнецов записал в свой актив голевую передачу. Дмитрий Орлов очков не набрал.

«Нью-Джерси» ответил шайбами Андреаса Юнссона, Джека Хьюза и Никиты Гусева, вышедшего на лёд впервые с 31 января. Дмитрий Куликов и Михаил Мальцев не отметились результативными действиями.

Ранее сообщалось, что пять очков Макдэвида помогли «Эдмонтону» разгромить «Калгари» в НХЛ.