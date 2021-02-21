Пять очков Макдэвида помогли «Эдмонтону» разгромить «Калгари» в НХЛ

«Эдмонтон Ойлерз» дома нанёс крупное поражение «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча между «Эдмонтоном» и «Калгари» завершилась со счётом 7:1 в пользу хозяев.

Самым результативным в составе победителей стал Коннор Макдэвид, записавший на свой счёт три гола (на 18-й, 22-й и 29-й минутах) и две результативные передачи. Также у «Эдмонтона» голами отметились Райан Ньюджент-Хопкинс (6, 33), Алекс Чиассон (4) и Джош Арчибальд (41).

У гостей отличился Эндрю Манджапане (на восьмой минуте).

Ранее сообщалось, что российский нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов быстрее всех новичков за историю клуба набрал первые десять очков в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).