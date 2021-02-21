Пять очков Макдэвида помогли «Эдмонтону» разгромить «Калгари» в НХЛ

Короткая ссылка
«Эдмонтон Ойлерз» дома нанёс крупное поражение «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Пять очков Макдэвида помогли «Эдмонтону» разгромить «Калгари» в НХЛ
  • Reuters

Встреча между «Эдмонтоном» и «Калгари» завершилась со счётом 7:1 в пользу хозяев.

Самым результативным в составе победителей стал Коннор Макдэвид, записавший на свой счёт три гола (на 18-й, 22-й и 29-й минутах) и две результативные передачи. Также у «Эдмонтона» голами отметились Райан Ньюджент-Хопкинс (6, 33), Алекс Чиассон (4) и Джош Арчибальд (41).

У гостей отличился Эндрю Манджапане (на восьмой минуте).

Ранее сообщалось, что российский нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов быстрее всех новичков за историю клуба набрал первые десять очков в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить