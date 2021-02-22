Роднина прокомментировала слова норвежского журналиста о российских биатлонистах

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Государственной думы России Ирина Роднина прокомментировала слова норвежского журналиста Эстена Сеттера, заявившего, что сборная России заслужила провальное выступление на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке из-за допингового прошлого.

«Нам самим нужно сделать определённые выводы. С 2016 года у нас в стране есть закон о привлечении к уголовной ответственности тех, кто склоняет к употреблению допинга или сам принимает его. Мы хоть раз его использовали? С того времени мы потеряли более 40 медалей. Все законы мы всегда выполняем по-своему», — приводит слова Родниной «Спорт-Экспресс».

Она отметила, что не считает допустимым называть российскую команду мошенниками.

«Но мы сами видим, что это везде и во всём. Это выходит за рамки спорта. Это касается бизнеса, политики. Многие люди, которые занимают высокие позиции, считают, что им всё позволительно. Проблема во всей системе. Санкции с 2014 года идут по всем фронтам. Я не считаю это справедливым. Но иногда самим не надо подставляться», — добавила Роднина.

Сеттер, комментируя выступление сборной России на чемпионате мира в Поклюке, назвал российскую команду мошенниками из-за её допингового прошлого.

Ранее Губерниев высказался о словах норвежского журналиста про российских биатлонистов.