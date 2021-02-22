Роднина прокомментировала слова норвежского журналиста о российских биатлонистах

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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Государственной думы России Ирина Роднина прокомментировала слова норвежского журналиста Эстена Сеттера, заявившего, что сборная России заслужила провальное выступление на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке из-за допингового прошлого.
Роднина прокомментировала слова норвежского журналиста о российских биатлонистах
  • РИА Новости

«Нам самим нужно сделать определённые выводы. С 2016 года у нас в стране есть закон о привлечении к уголовной ответственности тех, кто склоняет к употреблению допинга или сам принимает его. Мы хоть раз его использовали? С того времени мы потеряли более 40 медалей. Все законы мы всегда выполняем по-своему», — приводит слова Родниной «Спорт-Экспресс».

Она отметила, что не считает допустимым называть российскую команду мошенниками.

«Но мы сами видим, что это везде и во всём. Это выходит за рамки спорта. Это касается бизнеса, политики. Многие люди, которые занимают высокие позиции, считают, что им всё позволительно. Проблема во всей системе. Санкции с 2014 года идут по всем фронтам. Я не считаю это справедливым. Но иногда самим не надо подставляться», — добавила Роднина.

Сеттер, комментируя выступление сборной России на чемпионате мира в Поклюке, назвал российскую команду мошенниками из-за её допингового прошлого.

Ранее Губерниев высказался о словах норвежского журналиста про российских биатлонистов.

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