Норвежский журналист — о сборной России на ЧМ по биатлону: нет ничего лучше, чем поражение мошенников

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Норвежский журналист издания Dagbladet Эстен Сеттер прокомментировал выступление сборной России на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке.
Норвежский журналист — о сборной России на ЧМ по биатлону: нет ничего лучше, чем поражение мошенников
  • РИА Новости

«Конечно, было бы хорошо, если бы такая великая биатлонная нация, как Россия, выступила хорошо на чемпионате мира. Но поражения России говорят лишь об одном: спорт стал чище. Раньше русские побеждали только за счёт мошенничества, теперь им не везёт. Особенно это касается женской части программы, где их спортсменок одну за другой отстраняют за нарушение антидопинговых правил. Предполагаю, они сами себя уничтожили за годы пребывания на допинговой игле. Нет ничего лучше, чем поражение мошенников, которые наказали сами себя», — говорится в публикации Сеттера.

В активе сборной России — одна бронзовая награда чемпионата мира, завоёванная Каримом Халили, Матвеем Елисеевым, Александром Логиновым и Эдуардом Латыповым в эстафетной гонке 4 × 7,5 км.

Ранее Губерниев высказался об отказе Логинова общаться с прессой на ЧМ по биатлону.

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