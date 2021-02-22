Губерниев высказался о словах норвежского журналиста про российских биатлонистов

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение о словах норвежского журналиста Эстена Сеттера, заявившего, что сборная России заслужила провальное выступление на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке из-за допингового прошлого.

«Мы прекрасно понимаем, зачем они это делают. Идёт непростое выяснение отношений между Россией и Европой. Газётенка у него совершенно мудацкая. Я уже сталкивался со шведскими журналистами, которые сначала просят интервью, а потом начинают перевирать сказанное. Нельзя к этому относиться серьёзно. Они просто ловят хайп. Я отвечаю, только из-за того, что вы меня об этом спросили», — приводит слова Губерниева «Спорт-Экспресс».

В активе сборной России всего одна бронзовая награда чемпионата мира, завоёванная Каримом Халили, Матвеем Елисеевым, Александром Логиновым и Эдуардом Латыповым в эстафетной гонке 4 × 7,5 км.

Ранее сообщалось, что Сеттер комментируя выступление сборной России на чемпионате мира в Поклюке, назвав российскую команду мошенниками.