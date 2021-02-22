Свищёв — о высказываниях норвежского журналиста: странно слышать от европейцев такую риторику

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Член комитета Госдумы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал слова норвежского журналиста Эстена Сеттера, заявившего, что сборная России заслужила провальное выступление на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке из-за допингового прошлого.
Свищёв — о высказываниях норвежского журналиста: странно слышать от европейцев такую риторику
  • РИА Новости

«Странно слышать от европейцев такую риторику. Злорадствовать и злопыхать по поводу проигрышей команды соперников… Это удивительно слышать. Нужно уважать соперников. Очень надеюсь, что это мнение не всей Норвегии, а какого-то отдельно взятого корреспондента», — приводит слова Свищёва «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что никому не позволительно называть россиян мошенниками.

«Да и кто конкретно мошенник? Те ребята, которые сейчас выступали, не имеют к допингу никакого отношения. Видят, что у нас ребята с большим будущим, и они трясутся. Переживают, что сегодня-завтра наши будут на пятки им наступать. У нас не колхоз, чтобы коллективно нести преступления того или иного человека! Нас пытаются просто вывести на нервозный диалог», — добавил депутат.

Сеттер, комментируя выступление сборной России на чемпионате мира в Поклюке, назвал российскую команду мошенниками из-за её допингового прошлого.

Ранее Губерниев высказался о словах норвежского журналиста про российских биатлонистов.

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