Аванесян может провести бой за титул чемпиона мира по боксу

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Чемпион Европы по боксу среди профессионалов россиянин Давид Аванесян может провести бой за титул чемпиона мира.
Аванесян может провести бой за титул чемпиона мира по боксу
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«Жду предложений, но Эдди Хирн сказал, что я проведу либо претендентский бой, либо полноценный титульный. Надеюсь, так и будет. Мне все версии интересны, но хотелось бы вернуть титул WBA», — приводит слова Аванесяна ТАСС.

На счету 32-летнего россиянина 27 побед, три поражения и одна ничья. Он является бывшим регулярным чемпионом мира по версии WBA, этот титул он потерял в феврале 2017 года, уступив американцу Ламонту Питерсону по очкам.

Ранее сообщалось, что поединок Поветкина с Уайтом перенесён в Гибралтар.

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