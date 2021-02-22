Аванесян может провести бой за титул чемпиона мира по боксу

Чемпион Европы по боксу среди профессионалов россиянин Давид Аванесян может провести бой за титул чемпиона мира.

«Жду предложений, но Эдди Хирн сказал, что я проведу либо претендентский бой, либо полноценный титульный. Надеюсь, так и будет. Мне все версии интересны, но хотелось бы вернуть титул WBA», — приводит слова Аванесяна ТАСС.

На счету 32-летнего россиянина 27 побед, три поражения и одна ничья. Он является бывшим регулярным чемпионом мира по версии WBA, этот титул он потерял в феврале 2017 года, уступив американцу Ламонту Питерсону по очкам.

Ранее сообщалось, что поединок Поветкина с Уайтом перенесён в Гибралтар.