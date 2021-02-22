Червиченко — о Промесе в «Спартаке»: нельзя два раза войти в одну и ту же реку

Бывший владелец московского футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко высказал мнение о возможном возвращении в команду нидерландского форварда «Аякса» Квинси Промеса.

«Думаю, что Промес — деньги на ветер. Во-первых, нельзя два раза войти в одну и ту же реку. Эта мудрость живёт веками, но «Спартак» почему-то пытается её опровергнуть. Видимо, берут пример с ЦСКА, где возвращение Вагнера обернулось успехом. Снайперские способности Промеса снизились — в России он забивал в среднем один гол в двух матчах. И это было в нашем жёстком чемпионате. А в Нидерландах у него примерно один гол в четырёх матчах. Вряд ли Промес станет больше забивать, если вернётся», — приводит слова Червиченко «Чемпионат».

Он отметил, что возраст игрока тоже может дать о себе знать, учитывая стиль игры 29-летнего нидерландца.

«Физиология говорит, что в этом возрасте у футболистов всё начинает рваться и ломаться. Особенно у тех, кто играет за счёт скорости. Ну и наконец, в любой момент может всплыть ситуация с поножовщиной. Уверен на 200%, что Промеса затаскают по судам, если «Спартак» выйдет в еврокубки и попадёт там на голландскую команду», — добавил Червиченко.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, став чемпионом РПЛ и победителем Суперкубка России. Он является лучшим бомбардиром команды за всю историю среди легионеров: на его счету 66 голов и 33 результативные передачи в 135 матчах.

Ранее сообщалось, что Промес обратился к болельщикам «Спартака».