Червиченко: «Спартак» стал пресным и скучным и ничем не отличается от других команд

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Бывший владелец московского футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко высказал мнение о нынешнем положении дел в команде.
Червиченко: «Спартак» стал пресным и скучным и ничем не отличается от других команд
  • РИА Новости

«В «Спартаке» всегда затяжная реакция. Они и после моего ухода пять-шесть лет меня обвиняли во всём. Виноват был даже автобус, который я купил. В этом клубе действует принцип «всё плохо, хозяин — в белом». Время идёт, а ничего не меняется. Касательно Газизова: я не считаю, что он был плох. А Кокорин не мог всё испортить «Спартаку». Он на поле выходил раза три. Вчера я пытался понять, почему красно-белые проигрывают, и не нашёл ответа на этот вопрос. Вроде бы и игроки хорошие, и взаимопонимание между ними есть, но всё равно чего-то не хватает. «Спартак» стал пресным и скучным. Раньше они играли в азартный атакующий футбол, а их соперники мечтали о том, чтобы не проиграть разгромно. Сейчас же красно-белые ничем не отличаются от других команд», — приводит его слова «Чемпионат».

Червиченко отметил, что, возможно, команде поможет приход тренера со своими идеями, который сможет поставить красивый атакующий футбол.

«Немецкие тренеры строят из своих команд машины, которые настроены на борьбу на поле. Думаю, уход Тедеско — положительный момент. Нужен идейный тренер, как Гвардиола, который будет строить свой футбол, несмотря ни на что, переть по своей системе. Правда, такому тренеру нужно будет дать хотя бы год на построение команды», — добавил Червиченко.

По итогам 19 туров Российской премьер-лиги «Спартак», набравший 35 очков, занимает третье место в турнирной таблице. Подопечные Доменико Тедеско одержали десять побед, пять раз сыграли вничью и потерпели четыре поражения, при этом забив 33 мяча и пропустив 21.

Ранее сообщалось, что «Шальке» рассматривает вариант с возвращением Тедеско.

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