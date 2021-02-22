Валуев: Поветкина ждёт серьёзное испытание во втором бою с Уайтом

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Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев поделился ожиданиями от второго поединка между россиянином Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом.
Валуев: Поветкина ждёт серьёзное испытание во втором бою с Уайтом
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«Интрига сохраняется. Может, и расклад сил тоже. Время не работает на Сашу. Не работает на него и то, что он переболел коронавирусом. Я тоже им переболел и знаю, как эта болезнь сказывается на функционалке. Это меня беспокоит», — приводит слова Валуева «Советский спорт».

Он отметил, что верит в победу Поветкина, но считает, что ему нужно будет снова нокаутировать соперника.

«Переиграть? Нет. Уайт моложе. Ему легче комбинировать серии и набирать очки. Хотя он не собирается лишь просто отшлёпать Поветкина по-любительски. Он тоже настраивается на серьёзные удары. Он их, в принципе, и показал в первом бою. Поветкина ждёт серьёзное испытание», — добавил Валуев.

Первый бой Поветкина и Уайта, прошедший в августе, завершился победой россиянина нокаутом в пятом раунде. Поветкин тогда завоевал титул временного чемпиона WBC в тяжёлом весе. Второй бой был запланирован на 21 ноября, однако дважды переносился из-за выявленной у россиянина коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что бой Поветкина с Уайтом перенесён на 27 марта.

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