Тихонов: с нынешними сборниками самоподготовку нужно отменять

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Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказал мнение о самоподготовке спортсменов сборной России.
Тихонов: с нынешними сборниками самоподготовку нужно отменять
  • РИА Новости

«Я в своё время готовился самостоятельно. У меня был конфликт с тренерским штабом: я не любил делать зарядку, потому что считал, что полезнее утренний сон. И всем доказал, что я прав. С нынешними сборниками самоподготовку нужно отменять. Мы не знаем, как готовятся Елисеев и Логинов и по какому плану. Зато мы видим их результаты», — приводит слова Тихонова «Советский спорт».

Ранее Евгения Павлова высказала мнение, что самоподготовка перед ЧМ по биатлону помогла ей.

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