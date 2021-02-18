Павлова считает, что самоподготовка перед ЧМ по биатлону помогла ей

Российская биатлонистка Евгения Павлова поделилась мнением о самоподготовке спортсменов.

«Считаю, что самоподготовка мне пошла в плюс. У нас с Михаилом Викторовичем Шашиловым нет конфликтов из-за этого. Я стала сильнее в функциональном плане. Личный тренер знает, какие тренировки мне зайдут, а какие нет», — цитирует Павлову РИА Новости

По её мнению, неверно неудачный результат на ЧМ сваливать только на спортсменов, отмечая, что они неправильно готовились. Как она считает, сборная в целом сделала неправильный выбор места сборов перед стартом соревнований, а с личным тренером ей понравилось готовиться.

«С регионами мы имеем меньше шансов куда-то выехать. Маленькое упущение в самоподготовке — не было спарринг-партнёра. Это в психологическом плане легче, чем мы всё лето соревнуемся друг с другом. Считаю, что это неправильно», — добавила Павлова.

18 февраля сборная России в составе Эдуарда Латыпова и Евгении Павловой финишировала на 11-м месте в сингл-миксте. На мировом первенстве в Поклюке россияне не завоевали ни одной награды.

Ранее Павлова высказалась о причинах неудачного выступления российских биатлонистов в Поклюке.