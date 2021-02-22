Тихонов считает, что руководство СБР и тренерский штаб должны уйти после провала на ЧМ

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказал мнение, что нынешнее руководство Союза биатлонистов России и тренерский штаб сборной должны покинуть свои должности после провального выступления команды на чемпионате мира в словенской Поклюке.

«В первую очередь нужно убирать всё руководство СБР, оно себя полностью дискредитировало. У них нет никакого мужского начала, они больше не могут себя нигде в этой жизни найти. Зачем нам такие руководители?» — приводит слова Тихонова «Советский спорт».

Он отметил, что раньше личные тренеры считали за счастье, если их приглашали на сбор национальной команды.

«Кого назначать? Не знаю, никто не хочет работать. Привыкли там у себя дома жить в комфорте. Потренировал — дома ждёт обед. Вечером немного поработал — дома ужин, и рюмочку можно махнуть. Зачем куда-то ехать? И ещё одна проблема — нет единоначалия. Если у меня кто-то начинал условия выдвигать: «Хочу это, хочу самостоятельно готовиться», — я всегда отвечал: «Пожалуйста, только за свой счёт», — добавил Тихонов.

В активе сборной России одна бронзовая награда чемпионата мира, завоёванная Каримом Халили, Матвеем Елисеевым, Александром Логиновым и Эдуардом Латыповым в эстафетной гонке 4 × 7,5 км.

Ранее Тихонов заявил, что по скандалам в сборной этот ЧМ по биатлону стал точно рекордным.