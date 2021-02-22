Полузащитник «Рубина» поделился своим мнением о Слуцком

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Датский полузащитник «Рубина» Оливер Абильдгор поделился мнением о главном тренере команды Леониде Слуцком.
Полузащитник «Рубина» поделился своим мнением о Слуцком
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Я ещё до приезда в «Рубин» знал о Слуцком. Он добивался больших успехов в ЦСКА, успел потренировать в Европе. Его стиль и то, в какой футбол мы играем, максимально подходят мне. Я был такого же мнения в момент подписания, сейчас в этом ещё больше убедился. Отличается ли подход к работе Слуцкого от тренеров в Дании? Я не играл в большом количестве клубов, потому мне сложно сравнить. В работе Слуцкого мне нравится, как он общается с людьми. Он очень профессиональный тренер на поле, а вне его — хороший парень. Немногие способны сочетать эти качества, это не может не нравиться. Тренерский взгляд у него очень детальный. Он подробно всё объясняет. Это касается и его штаба», — приводит слова Абильдгора «БО Спорт».

Датчанин выступает за «Рубин» с 2020 года.

Ранее Слуцкий рассказал о сложностях работы главным тренером сборной России.

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