Полузащитник «Рубина» поделился своим мнением о Слуцком

Датский полузащитник «Рубина» Оливер Абильдгор поделился мнением о главном тренере команды Леониде Слуцком.

«Я ещё до приезда в «Рубин» знал о Слуцком. Он добивался больших успехов в ЦСКА, успел потренировать в Европе. Его стиль и то, в какой футбол мы играем, максимально подходят мне. Я был такого же мнения в момент подписания, сейчас в этом ещё больше убедился. Отличается ли подход к работе Слуцкого от тренеров в Дании? Я не играл в большом количестве клубов, потому мне сложно сравнить. В работе Слуцкого мне нравится, как он общается с людьми. Он очень профессиональный тренер на поле, а вне его — хороший парень. Немногие способны сочетать эти качества, это не может не нравиться. Тренерский взгляд у него очень детальный. Он подробно всё объясняет. Это касается и его штаба», — приводит слова Абильдгора «БО Спорт».

Датчанин выступает за «Рубин» с 2020 года.

Ранее Слуцкий рассказал о сложностях работы главным тренером сборной России.