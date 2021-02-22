Хованцев назвал основную проблему в российском биатлоне

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Бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев заявил, что в отечественном биатлоне отсутствует система подготовки молодых кадров.
Хованцев назвал основную проблему в российском биатлоне
  • РИА Новости

«Нам нужны новые люди. Основная проблема — у нас нет системы подготовки, которая есть у норвежцев. Необходимо помочь регионам в юношеском биатлоне, поставить в эти команды тренеров, которые работали бы на перспективу, и выстроить стратегическую линию подготовки от юношей до основного состава. Да, на это требуется время, но без этого нам не выйти из того положения, в котором мы сейчас находимся», — цитирует слова Хованцева газета «Известия».

На чемпионате мира по биатлону сборная России завоевала одну бронзовую медаль.

Ранее Хованцев не согласился с Майгуровым по поводу причин провала россиян на ЧМ по биатлону.

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