Медведев рассказал, как проходит его восстановление после крупных турниров
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«Естественно, после Большого шлема, тем более US Open или Australian Open, которые проходят далеко, у тебя идёт акклиматизация. Потому дня три-четыре ты берёшь полный отдых. Может быть, работаешь с физио, занимаешься ОФП — просто поддерживать форму. В любом случае неизвестно, как ты будешь спать, четыре-пять дней ты будешь себя чувствовать убитым. Но из-за прошлого сезона мы решили пока не брать больших остановок. Плюс неизвестно, какая будет ситуация с коронавирусом по всему миру, потому я буду играть в Роттердаме и Марселе. Роттердам — это турнир, который мне нравится, всё-таки он ATP 500, сильная категория. В прошлом году там сумасшедший состав собрался, потому будет интересно. Посмотрим, сумею ли я отдохнуть после Австралии и при этом успеть подготовиться», — цитирует Медведева «Чемпионат».
Ранее сообщалось, что Медведев стал третьей ракеткой мира.