Медведев рассказал, как проходит его восстановление после крупных турниров

Финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису россиянин Даниил Медведев рассказал, как будет проходить его восстановление после турнира.

«Естественно, после Большого шлема, тем более US Open или Australian Open, которые проходят далеко, у тебя идёт акклиматизация. Потому дня три-четыре ты берёшь полный отдых. Может быть, работаешь с физио, занимаешься ОФП — просто поддерживать форму. В любом случае неизвестно, как ты будешь спать, четыре-пять дней ты будешь себя чувствовать убитым. Но из-за прошлого сезона мы решили пока не брать больших остановок. Плюс неизвестно, какая будет ситуация с коронавирусом по всему миру, потому я буду играть в Роттердаме и Марселе. Роттердам — это турнир, который мне нравится, всё-таки он ATP 500, сильная категория. В прошлом году там сумасшедший состав собрался, потому будет интересно. Посмотрим, сумею ли я отдохнуть после Австралии и при этом успеть подготовиться», — цитирует Медведева «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что Медведев стал третьей ракеткой мира.