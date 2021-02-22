Президент «Ахмата» поблагодарил Кадырова после выхода клуба в 1/4 финала Кубка России

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Президент «Ахмата» Магомед Даудов после победы команды над «Ростовом» (1:0) в 1/8 финала Кубка России по футболу выразил благодарность за поддержку главе Чеченской Республики и почётному президенту клуба Рамзану Кадырову.

«Уважаемый Рамзан Ахматович! Дорогой брат! От лица ФК «Ахмат» я хочу выразить вам искреннюю благодарность за всё то, что вы делаете для нашей родной команды. Благодаря вашей постоянной поддержке «Ахмат» стабильно выступает в элитном дивизионе России — Российской премьер-лиге, а также имеет отличные условия для проведения учебно-тренировочных сборов и тренировочного процесса. Мы безмерно благодарны вам, уважаемый Рамзан Ахматович! «Ахмат» — сила!» — написал Даудов в Instagram под видеообзором матча с «Ростовом».

Ранее Талалаев рассказал, за счёт чего «Ахмат» победил «Ростов» в Кубке России.

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