«Бостон» разгромил «Филадельфию» в матче НХЛ, Проворов отдал результативный пас
Встреча прошла под открытым небом на озере Тахо и завершилась крупной победой «Бостона» со счётом 7:3.
В составе «Брюинз» хет-трик оформил Давид Пастрняк, ещё по разу забросили Чарли Макэвой, Чарли Койл, Трент Фредерик и Ник Ритчи.
У «Филадельфии» отличились Джоэль Фараби, Шон Кутюрье и Джеймс ван Римсдайк.
Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов отметился результативной передачей.
Ранее сообщалось, что передача Зайцева помогла «Оттаве» обыграть «Монреаль» в матче НХЛ.