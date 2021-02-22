«Бостон» разгромил «Филадельфию» в матче НХЛ, Проворов отдал результативный пас

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Бостон Брюинз» одержал победу над «Филадельфия Флайерз».

Встреча прошла под открытым небом на озере Тахо и завершилась крупной победой «Бостона» со счётом 7:3.

В составе «Брюинз» хет-трик оформил Давид Пастрняк, ещё по разу забросили Чарли Макэвой, Чарли Койл, Трент Фредерик и Ник Ритчи.

У «Филадельфии» отличились Джоэль Фараби, Шон Кутюрье и Джеймс ван Римсдайк.

Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов отметился результативной передачей.

Ранее сообщалось, что передача Зайцева помогла «Оттаве» обыграть «Монреаль» в матче НХЛ.