Передача Зайцева помогла «Оттаве» обыграть «Монреаль» в матче НХЛ

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В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз» одержал победу над «Монреаль Канадиенс».

Встреча, проходившая в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр», завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

В составе «Сенаторз» забрасывали Дрейк Батерсон, Джош Норис и Брэйди Ткачук. За «Монреаль» отличились Ник Судзуки и Кори Перри.

Российские защитники «Оттавы» Артём Зуб и Никита Зайцев отдали по одной результативной передаче. Форвард команды Евгений Дадонов, а также защитник «Монреаля» Александр Романов не отметились результативными действиями.

Ранее сообщалось, что шайба Овечкина помогла «Вашингтону» победить «Нью-Джерси» в НХЛ.

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