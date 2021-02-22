Нурмагомедов рассказал, почему больше не хочет боя с Сен-Пьером

Чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал, что больше не заинтересован в проведении поединка с бывшим чемпионом в двух весовых категориях канадцем Жоржем Сен-Пьером.

«Назовите мне любое имя бойца UFC, меня никто не заинтригует, но если услышу имя Сен-Пьера, мне сразу захочется 10 км пробежать. Все бывшие чемпионы, всех прошёл, никто не мотивирует. А вот Сен-Пьер мотивирует. Меня это имя мотивирует, но уже всё. 40 лет человеку, давай его тоже не будем трогать. Нам он нравится, он правильный представитель смешанных единоборств. Так что пусть будет он, и пусть буду я», — заявил Нурмагомедов в интервью на YouTube-канале Магомеда Исмаилова.

Нурмагомедов объявил о завершении карьеры 24 октября 2020 года, после победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. В его активе — 29 побед и ни одного поражения.

Сен-Пьер объявил о завершении карьеры в феврале 2019 года. 39-летний канадец не дрался с 2017 года.

Ранее Нурмагомедов рассказал о работе над документальным фильмом о своей карьере.