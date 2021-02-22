Месси выразил соболезнования в связи со смертью матери Роналдиньо

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Нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси поддержал бывшего партнёра по команде бразильца Роналдиньо, мать которого скончалась из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

«Ронни, у меня нет слов. Я не могу в это поверить. Просто выражаю тебе поддержку, обнимаю тебя и всю твою семью. Я очень сожалею, мир её праху», — написал Месси в своём Instagram.

В декабре 2020 года Роналдиньо сообщил, что его мать заболела коронавирусом и её поместили в отделение интенсивной терапии. 21 февраля стало известно, что она скончалась.

Ранее сообщалось, что матч ЛЧ «Лацио» — «Бавария» находится под угрозой срыва из-за коронавируса.

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