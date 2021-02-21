МЮ победил «Ньюкасл» и вернулся на второе место в АПЛ

«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Ньюкасл Юнайтед» в матче 25-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, прошедшая на «Олд Траффорд», завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев поля.

Победу МЮ принесли голы Маркуса Рэшфорда, забившего на 30-й минуте, Дэниела Джеймса, отличившегося на 57-й минуте, и Бруну Фернандеша, реализовавшего пенальти на 75-й минуте.

«Ньюкасл» ответил голом Аллана Сент-Максимена на 36-й минуте.

МЮ набрал 49 очков и вернулся на второе место в турнирной таблице АПЛ, опередив «Лестер Сити», в активе которого также 49 очков, по дополнительным показателям. «Ньюкасл» с 25 очками — 17-й.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» одержал 13-ю подряд победу в АПЛ, обыграв «Арсенал».