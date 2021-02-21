Николич: с «Тамбовом» мы сыграли лучше, чем в первой части сезона

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Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич прокомментировал победу над «Тамбовом» в матче 1/8 финала Кубка России по футболу.
Николич: с «Тамбовом» мы сыграли лучше, чем в первой части сезона
  • © РИА Новости

«Я здесь долго нахожусь, уже девять месяцев. У нас были только игры и путешествия, травмы, перестройка команды, трансферы. Чтобы сыграться по выбранной модели, нам нужен был сбор. С «Тамбовом» мы сыграли лучше, чем в первой части сезона», — приводит слова Николича «Матч ТВ».

«Локомотив» на своём поле победил «Тамбов» со счётом 3:0 и вышел в четвертьфинал Кубка России.

Ранее сообщалось, что тренер «Тамбова» прокомментировал поражение от «Локомотива».

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