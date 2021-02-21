Николич: с «Тамбовом» мы сыграли лучше, чем в первой части сезона
- © РИА Новости
«Я здесь долго нахожусь, уже девять месяцев. У нас были только игры и путешествия, травмы, перестройка команды, трансферы. Чтобы сыграться по выбранной модели, нам нужен был сбор. С «Тамбовом» мы сыграли лучше, чем в первой части сезона», — приводит слова Николича «Матч ТВ».
«Локомотив» на своём поле победил «Тамбов» со счётом 3:0 и вышел в четвертьфинал Кубка России.
Ранее сообщалось, что тренер «Тамбова» прокомментировал поражение от «Локомотива».