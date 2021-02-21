Тренер «Тамбова» — о матче с «Локомотивом»: хорошо нас потренировали
- РИА Новости
«Можем найти позитив даже в такой ситуации. Хорошо нас потренировали. Позанимались стандартами около своих ворот, здесь позитива очень много. Ребята — молодцы, проявили характер. Претензий ни к кому нет. Сдаваться не будем точно, но два-три тура нам понадобится, чтобы сыграться вместе», — приводит слова Первушина «Матч ТВ».
«Тамбов» на выезде проиграл «Локомотиву» со счётом 0:3.
Ранее сообщалось, что ЦСКА обыграл «СКА-Хабаровск» и вышел в четвертьфинал Кубка России по футболу.