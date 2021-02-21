Биатлонист Латыпов оценил своё выступление на ЧМ в Поклюке

Россиянин Эдуард Латыпов высказал мнение о своём выступлении на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке.

«Поклюку покидаю с положительными эмоциями, для меня это был первый полноценный чемпионат мира, на котором мне удалось показать хорошие результаты. Есть ещё куда расти, прогрессировать и работать дальше, исправляя ошибки и недочёты, что должно позволить выйти на ещё более высокий уровень», — приводит слова Латыпова ТАСС.

26-летний биатлонист на мировом первенстве в Поклюке показал лучший карьерный результат в личной гонке — седьмое место в пасьюте и завоевал бронзу в составе сборной России в эстафете 4 × 7,5 км.

Ранее сообщалось, что российские биатлонисты заняли седьмое место в медальном зачёте ЧМ.