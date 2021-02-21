Федотов — о матче с «Краснодаром»: подарили сопернику гол, который обострил ситуацию

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал победу над «Краснодаром» в матче 1/8 финала Кубка России по футболу.

«Первая игра для нас получилась тяжёлой. В конце не хватило сил. Были предпосылки к тому, чтобы забить третий гол. Мы выбегали в быструю атаку, но точность пасов не позволила нам реализовать это преимущество. В конце «Краснодар» усилил атакующую мощь. Возможно, немного затянули с заменами. Подарили сопернику гол, который обострил ситуацию до предела», — приводит слова Федотова «Матч ТВ».

Он отметил, что его команда сумела показать все аспекты современного футбола.

«Всё складывалось стабильно и удобно. Когда проваливались наши игроки и Антон устал, мы стали оказывать меньше давления. Нас задвинули в штрафную. Вот тут нужно было сделать замены. Надо было предвидеть предпосылки. Возможно, чуть-чуть опоздали с заменами», — добавил специалист.

«Сочи» на выезде победил «Краснодар» со счётом 2:1 и вышел в четвертьфинал Кубка России, соперник по которому определится жеребьёвкой.

Ранее Мусаев заявил, что «Краснодар» не смог решить ту задачу, которую ставил сам себе.