Мусаев: «Краснодар» не смог решить ту задачу, которую ставил сам себе

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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал поражение от «Сочи» в матче 1/8 финала Кубка России по футболу.
Мусаев: «Краснодар» не смог решить ту задачу, которую ставил сам себе
  • РИА Новости

«Результат — это самое главное в футболе. Какие бы сейчас ни находились плюсы и оправдания, мы не смогли решить ту задачу, которую ставили сами себе. Мы хотели бороться за этот трофей. Это был настоящий кубковый матч. Много борьбы, мало свободных зон. Дело было в мелочах», — приводит слова Мусаева «Матч ТВ».

Он отметил, что его команде нужно улучшить игру в обороне, чтобы не давать соперникам столько шансов.

«В начале второго тайма мы с ними плохо справились, подбирали мало мячей. Все эти мелочи вылились в пропущенный гол. Затем мы стали больше рисковать и пропустили второй мяч. Концовку провели хорошо, но нельзя давать столько форы такому сопернику, как «Сочи», — добавил специалист.

«Краснодар» на своём поле проиграл «Сочи» со счётом 1:2 и завершил выступления в нынешнем розыгрыше Кубка России.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» одержал крупную победу над «Тамбовом» в 1/8 финала Кубка России.

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