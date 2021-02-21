Джокович заявил, что выиграл Australian Open с травмой
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«Это надрыв мышцы. Я никогда не испытывал того, что произошло в третьем круге. МРТ показала, что это надрыв. У людей были сомнения, но там надрыв. Это стало огромным препятствием. Я проводил на столе физиотерапевта по десять часов в день, это помогло. При помощи обезболивающих удавалось терпеть. Завтра я сделаю МРТ ещё раз, а потом, конечно, какое-то время не буду играть», — цитирует Джоковича журналист Кэрол Бушар в Twitter.
В финале турнира сербский теннисист в трёх сетах обыграл россиянина Даниила Медведева.
Ранее Кафельников заявил, что Медведеву не хватило опыта в противостоянии с Джоковичем.