Джокович заявил, что выиграл Australian Open с травмой

Первая ракетка мира Новак Джокович, в девятый раз выигравший Australian Open, заявил, что по ходу турнира получил надрыв мышцы.

«Это надрыв мышцы. Я никогда не испытывал того, что произошло в третьем круге. МРТ показала, что это надрыв. У людей были сомнения, но там надрыв. Это стало огромным препятствием. Я проводил на столе физиотерапевта по десять часов в день, это помогло. При помощи обезболивающих удавалось терпеть. Завтра я сделаю МРТ ещё раз, а потом, конечно, какое-то время не буду играть», — цитирует Джоковича журналист Кэрол Бушар в Twitter.

В финале турнира сербский теннисист в трёх сетах обыграл россиянина Даниила Медведева.

Ранее Кафельников заявил, что Медведеву не хватило опыта в противостоянии с Джоковичем.