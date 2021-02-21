Кафельников считает, что Медведеву не хватило опыта в противостоянии с Джоковичем

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал поражение россиянина Даниила Медведева в финале Australian Open против действующего лидера мирового рейтинга Новака Джоковича.

«До матча я давал преимущество Джоковичу в 1%, а по факту получилось 90 на 10. Не ожидал такой игры от Новака во втором и третьем сетах. Первый сет был тяжёлым, мог закончиться как угодно. Дальше уже было дело техники. Даню подвёл опыт. Эмоции здесь не самое главное. Если провести параллели по титулам и финалам Большого шлема, то Даня по сравнению с Джоковичем — это первоклашка. Я уверен, что у Медведева это не последний финал. Титулы обязательно у него ещё будут, но не сегодня» — цитирует Кафельникова «Спорт-Экспресс».

21 февраля в финале Australian Open Даниил Медведев в трёх сетах уступил Новаку Джоковичу (7:5, 6:2, 6:2).

Ранее Чесноков заявил, что Джокович не оставил шансов Медведеву.