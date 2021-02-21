Чесноков: Джокович не оставил шансов Медведеву

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Бывший теннисист Андрей Чесноков подвёл итоги финального матча Открытого чемпионата Австралии между Даниилом Медведевым и Новаком Джоковичем.
Чесноков: Джокович не оставил шансов Медведеву
  • Reuters

«Это был наилучший теннис Джоковича за всю историю, по-моему. Серб абсолютно всё доставал, всё тянул, везде успевал, обманывал Даню. Новак невероятно настроился на Медведева и был во всей красе, а Даниил не смог затянуть его в свою сеть. Это просто космический уровень какой-то. Даниил не мог понять, за счёт чего он может обыграть Джоковича, не нашёл лазейку. Наверное, потому что серб просто не оставил ему шансов. Хотелось бы, конечно, чтобы была какая-то интрига, но её совсем не было. Этот финал не умаляет достоинств Медведева, он отлично подошёл к этому финалу, в трёх последних матчах был просто в отличнейшей форме. Но здесь ему повстречался самый сильный и мощный теннисист в мире, вот и всё. Медведев молодец, всё ещё впереди у него. А Джокович сегодня доказал, что он лучший теннисист в мире», — сказал Чесноков Sport24.

Россиянин проиграл сербскому теннисисту в трёх сетах со счётом 5:7, 2:6, 2:6.

Ранее Джокович выразил мнение, что Медведев вскоре выиграет турнир Большого шлема.

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