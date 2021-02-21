Джокович — Медведеву: вопрос времени, когда ты выиграешь турнир Большого шлема

Первая ракетка мира серб Новак Джокович прокомментировал победу над россиянином Даниилом Медведевым в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису.

«Хотел бы сказать несколько хороших слов в адрес Даниила. Это был классный матч, а ты замечательный человек и спортсмен. Мне всегда нравится общаться с Даниилом вне корта, он очень дружелюбный и приятный, но как соперник — один из самых сложных в моей жизни. Вопрос времени, когда ты выиграешь турнир Большого шлема. Это точно. Если ты не против подождать ещё несколько лет. Я бы хотел, чтобы все оценили путь Даниила. Его 20-матчевая победная серия — это потрясающе», — сказал Джокович после матча.

Серб в девятый раз в карьере стал победителем Australian Open.

Ранее Медведев признался в том, что Джокович был его кумиром.