Медведев: Джокович был моим кумиром

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение от первой ракетки мира Новака Джоковича в финале Открытого чемпионата Австралии.

«Непросто говорить, когда проиграл финал турнира Большого шлема. Поздравляю Новака и его команду. Девять титулов в Австралии — это впечатляет, у меня просто нет слов. Первый раз я потренировался с Джоковичем, когда был на 500-м месте рейтинга, а он уже был первым. Тогда он только выиграл Уимблдон, я думал, что он даже не станет разговаривать со мной. Он был моим кумиром. Я стеснялся сам говорить с ним, но Новак задавал мне постоянно разные вопросы, общался как с другом. Так что хочу сказать, что ты прекрасный человек, друг и спортсмен», — сказал Медведев после окончания встречи.

Также россиянин поблагодарил своих близких и организаторов турнира.

«Большое спасибо моему тренеру и жене. Сегодня для нас не лучший день, но последние три месяца были вполне успешны в таких нелёгких условиях. Благодарен им, что они были со мной в Австралии. Надеюсь, что скоро выиграем с вами ТБШ. Также спасибо организаторам. Мы, теннисисты, может быть, и были недовольны карантином, но когда я стою здесь в качестве финалиста, то задумываюсь о том, что турнир мог и вовсе не состояться. Благодарен зрителям за поддержку и вашу энергию. Хотел сделать для вас более долгий матч, но сегодня был не такой день», — добавил Медведев.

Ранее сообщалось, что Медведев проиграл Джоковичу в финале Australian Open.