Медведев проиграл Джоковичу в финале Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев потерпел поражение от серба Новака Джоковича в финальном матче первого в сезоне турнира Большого шлема Australian Open в Мельбурне.

Встреча продолжалась 1 час 54 минуты и завершилась со счётом 5:7, 2:6, 2:6.

Первая ракетка мира трижды подал навылет, допустил две двойные ошибки и выиграл семь геймов на подаче соперника. Россиянин же совершил шесть эйсов, сделал две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта.

Таким образом, Джокович стал девятикратным победителем Открытого чемпионата Австралии. Всего же на его счету теперь 18 титулов Большого шлема.

Ранее сообщалось, что Додиг и Полашек выиграли Australian Open в парном разряде.