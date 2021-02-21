Медведев проиграл Джоковичу в финале Australian Open
- Reuters
Встреча продолжалась 1 час 54 минуты и завершилась со счётом 5:7, 2:6, 2:6.
Первая ракетка мира трижды подал навылет, допустил две двойные ошибки и выиграл семь геймов на подаче соперника. Россиянин же совершил шесть эйсов, сделал две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта.
Таким образом, Джокович стал девятикратным победителем Открытого чемпионата Австралии. Всего же на его счету теперь 18 титулов Большого шлема.
Ранее сообщалось, что Додиг и Полашек выиграли Australian Open в парном разряде.