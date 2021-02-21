Камельзон считает, что Медведев станет первой ракеткой мира

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал поражение российского теннисиста Даниила Медведева (5:7, 2:6, 2:6) в финальном матче Открытого чемпионата Австралии с сербом Новаком Джоковичем, а также оценил перспективы 25-летнего уроженца Москвы.

«Сначала была равная игра, а затем Медведев просто психологически не справился. Первый сет был хорошим: Даня плохо начал, проигрывал (3:0), потом достал серба — и тут же 3:3. Сетбольный мяч — невезуха. Медведев мог вернуться в середине матча, но король мирового тенниса не выпустил матч. Даниил показал высокий класс, но, к сожалению, сказалось большое количество невынужденных ошибок. Почувствуйте разницу: 28 финалов Большого шлема у Новака и только два финала — у Даниила. Медведеву есть над чем работать. Сегодня, например, много чего не получилось в психологическом плане. Ему нужно чаще играть в финалах. Добавит и вскоре будет номером один», — цитирует Камельзона «Чемпионат».

Ранее Селиваненко выразил мнение, что Медведеву не хватило концентрации в финале Australian Open.