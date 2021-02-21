Селиваненко считает, что Медведеву не хватило концентрации в финале Australian Open

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко поделился впечатлениями от финала Открытого чемпионата Австралии у мужчин, в котором россиянин Даниил Медведев проиграл первой ракетке мира Новаку Джоковичу.

«Новак был безупречен, а Даниила подвела концентрация. Отсюда слишком большое количество невынужденных ошибок для игры такого уровня. Чего не хватило Медведеву? Это комбинация нескольких факторов: опыт игры в финалах и нервы вышли на первый план. В важные моменты Даниил терял внимание и концентрацию. Как следствие — допускал невынужденные ошибки. Новак был исключительно сконцентрированным, да и выглядел практически безупречно», — цитирует Селиваненко «Чемпионат».

Медведев уступил Джоковичу со счётом 5:7, 2:6, 2:6. Это второй проигранный финал на турнире Большого шлема для россиянина. В 2019 году Даниил уступил в финале US Open испанцу Рафаэлю Надалю.

Ранее сообщалось, что Медведев впервые в карьере поднимается в топ-3 рейтинга ATP.