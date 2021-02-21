Медведев впервые в карьере поднимается в топ-3 рейтинга ATP

Благодаря выходу в финал Australian Open россиянин Даниил Медведев дебютирует в топ-3 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

За выход в финал Медведев заработал 1200 рейтинговых очков, что позволит ему сместить с третьей строчки австрийца Доминика Тима. 25-летний россиянин впервые в карьере поднялся в топ-3 мирового рейтинга.

Медведев в финале Открытого чемпионата Австралии проиграл Новаку Джоковичу со счётом 5:7, 2:6, 2:6. У россиянина прервалась серия из 20 побед подряд, 12 из которых были над теннисистами топ-10.

Ранее Кафельников выразил мнение, что Медведеву не хватило опыта в противостоянии с Джоковичем.